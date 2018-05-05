×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

На разбитые дороги Ярославля в ГИБДД пожаловался Супермен

5 мая 2018 07:30
508 0
ГИБДД, дороги, Ярославль

Ярославцы так отчаянно просят помощи с плохими дорогами, что отозвался... Супермен. Один из автолюбителей Ярославля нарядился в костюм супергероя и вышел на борьбу со злом.

Мужчина завалил управление ГИБДД по Ярославской области 350 заявлениями с фотографиями ужасных дорог. Такое количество заявлений даже не влезло в ящик для приёма обращений.

— В городе несколько сотен километров дорог. Ремонтируются, с разной степенью ответственности за результат, десятки, причём это с достаточно крупными, по нашим меркам, федеральными вливаниями. Сам город, без федеральных денег, в состоянии поддерживать несколько десятков километров в хорошем качестве, не более, к сожалению, — говорит помощник Супермена Темур Абдулаев. — Можно резать по живому. Сокращать финансирование областных дорог, переселяя людей из «полузаброшенных» деревень в агломерацию. Можно понизить категорию сельских дорог соответственно оставив их проезжими, но без асфальтового покрытия. Можно требовать больше денег у федерации. Нельзя продолжать в том же духе, убеждая себя и окружающих, что все в порядке и у нас все хорошо, спуская сотни миллионов в никуда.

Как объясняют активисты, их целью была задача подтолкнуть власти к решению дорожных проблем.

Тем временем в Рыбинске провалился недавно отремонтированный тротуар

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Темур Абдулаев
Продажа авто, мото
Далее: 04.05.2018 «На Берлин»: по Ярославлю начал ездить праздничный трамвай

Новое на сайте
Вопрос-ответ: кассы нового образца

Вопрос-ответ: кассы нового образца
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Фильм недели
позавчера
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
Комментарии (3): я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,30 63,19
EUR 74,50 75,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 05.05
USD 63,20 -0,28
EUR 75,64 -0,49
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.