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На разбитые дороги Ярославля в ГИБДД пожаловался Супермен
5 мая 2018 07:30
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Ярославцы так отчаянно просят помощи с плохими дорогами, что отозвался... Супермен. Один из автолюбителей Ярославля нарядился в костюм супергероя и вышел на борьбу со злом.
Мужчина завалил управление ГИБДД по Ярославской области 350 заявлениями с фотографиями ужасных дорог. Такое количество заявлений даже не влезло в ящик для приёма обращений.
— В городе несколько сотен километров дорог. Ремонтируются, с разной степенью ответственности за результат, десятки, причём это с достаточно крупными, по нашим меркам, федеральными вливаниями. Сам город, без федеральных денег, в состоянии поддерживать несколько десятков километров в хорошем качестве, не более, к сожалению, — говорит помощник Супермена Темур Абдулаев. — Можно резать по живому. Сокращать финансирование областных дорог, переселяя людей из «полузаброшенных» деревень в агломерацию. Можно понизить категорию сельских дорог соответственно оставив их проезжими, но без асфальтового покрытия. Можно требовать больше денег у федерации. Нельзя продолжать в том же духе, убеждая себя и окружающих, что все в порядке и у нас все хорошо, спуская сотни миллионов в никуда.
Как объясняют активисты, их целью была задача подтолкнуть власти к решению дорожных проблем.
Тем временем в Рыбинске провалился недавно отремонтированный тротуар.
Фото: Темур Абдулаев
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