«На Берлин»: по Ярославлю начал ездить праздничный трамвай

На трамвае нарисованы георгиевские ленты и гвоздики

В Ярославле начал ездить праздничный трамвай в честь Дня Победы. На борту транспорта нарисована георгиевская лента и надпись «На Берлин».

— Стоимость проезда в нем как в обычном общественном транспорте, действуют все социальные льготы, — рассказали в мэрии Ярославля. — Пассажиры по ходу движения могут услышать песни военных лет, также в вагоне представлены фотографии ярославцев, участвовавших в войне.

Каждый день «Трамвай Победы» будет возить пассажиров по разным маршрутам.

4 мая — 1-ый маршрут;

5 мая — 5-ый маршрут;

6 мая — 7-ой маршрут;

7 мая — 1-ый маршрут;

8 мая — 5-ый маршрут;

9 мая — 7-ой маршрут.

В городе активно готовятся к 9 мая. Завтра на Кирова будут раздавать георгиевские ленточки.