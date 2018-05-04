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Город

«На Берлин»: по Ярославлю начал ездить праздничный трамвай

4 мая 2018 20:50
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День Победы, трамвай, 9 мая, Ярославль

В Ярославле начал ездить праздничный трамвай в честь Дня Победы. На борту транспорта нарисована георгиевская лента и надпись «На Берлин».

— Стоимость проезда в нем как в обычном общественном транспорте, действуют все социальные льготы, — рассказали в мэрии Ярославля. — Пассажиры по ходу движения могут услышать песни военных лет, также в вагоне представлены фотографии ярославцев, участвовавших в войне.

Каждый день «Трамвай Победы» будет возить пассажиров по разным маршрутам.

4 мая — 1-ый маршрут;
5 мая — 5-ый маршрут;
6 мая — 7-ой маршрут;
7 мая — 1-ый маршрут;
8 мая — 5-ый маршрут;
9 мая — 7-ой маршрут.

В городе активно готовятся к 9 мая. Завтра на Кирова будут раздавать георгиевские ленточки.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Мэрия Ярославля
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославле будут раздавать георгиевские ленточки

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