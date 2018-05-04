В Ярославле будут раздавать георгиевские ленточки

Получить георгиевскую ленточку можно будет 5 и 9 мая

5 мая на улице Кирова пройдёт акция «Георгиевская ленточка». Символ Дня Победы волонтёры будут раздавать всем желающим.

— С 14 до 17 часов на улице Кирова будет работать ряд тематический площадок, посвящённых Дню Победы, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Те, кто не сможет завтра приехать в центр Ярославля за ленточкой, смогут получить её 9 мая. Георгиевские ленточки будут раздавать на всех улицах в центре Ярославля, которые ведут у Советской площади, также получить ленточку можно будет у Музея боевой славы на улице Угличской.

В День Победы по Ярославлю пройдёт «Бессмертный полк». Организаторы акции в Ярославле рассказали о том, какие особенности будут в этом году.