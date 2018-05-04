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В Ярославле будут раздавать георгиевские ленточки
4 мая 2018 19:38
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5 мая на улице Кирова пройдёт акция «Георгиевская ленточка». Символ Дня Победы волонтёры будут раздавать всем желающим.
— С 14 до 17 часов на улице Кирова будет работать ряд тематический площадок, посвящённых Дню Победы, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Те, кто не сможет завтра приехать в центр Ярославля за ленточкой, смогут получить её 9 мая. Георгиевские ленточки будут раздавать на всех улицах в центре Ярославля, которые ведут у Советской площади, также получить ленточку можно будет у Музея боевой славы на улице Угличской.
В День Победы по Ярославлю пройдёт «Бессмертный полк». Организаторы акции в Ярославле рассказали о том, какие особенности будут в этом году.
Фото: Правительство Ярославской области
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