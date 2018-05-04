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В Ярославле сотрудники ФСБ задержали пятерых террористов
4 мая 2018 17:21
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Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле террористов ИГИЛ (организации, запрещённой на территории Российской Федерации).
— Задержанные планировали совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации, — рассказали в Федеральной службе безопасности.
В ФСБ сообщили, что подготовку к террористическим актам вели через закрытые сообщества в мессенджере Telegram, в том числе из-за рубежа.
— В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, — рассказали в ФСБ.
На задержанных возбудили уголовное дело, сотрудники ФСБ проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашают.
Напомним, в конце апреля суд Багдада приговорил жительницу Ярославской области, уехавшую за мужем в Ирак, к пожизненному заключению.
Фото: Александра Савельева
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