В Ярославле сотрудники ФСБ задержали пятерых террористов

У задержанных изъяли самодельные взрывные устройства

Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле террористов ИГИЛ (организации, запрещённой на территории Российской Федерации).

— Задержанные планировали совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации, — рассказали в Федеральной службе безопасности.

В ФСБ сообщили, что подготовку к террористическим актам вели через закрытые сообщества в мессенджере Telegram, в том числе из-за рубежа.

— В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, — рассказали в ФСБ.

На задержанных возбудили уголовное дело, сотрудники ФСБ проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личности террористов в интересах следствия не разглашают.

Напомним, в конце апреля суд Багдада приговорил жительницу Ярославской области, уехавшую за мужем в Ирак, к пожизненному заключению.