|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле пять из семи щенков, спасённых из помойки, погибли
4 мая 2018 18:59
2 053 1
Пять из семи щенков, которых из помойки спасла девушка в посёлке Некрасовское, погибли.
Наиболее вероятной причиной их гибели ветеринары назвали переохлаждение.
— Сначала умерли два щенка, а через пару дней еще трое, — рассказала спасшая щенков Любовь Кононова. — Скорее всего, они переохладились, пока лежали в пакете. Они еще такие крохи, что им даже капельницы не могут поставить. Двое оставшихся: мальчишка и девчушка борются за жизнь изо всех сил.
Любовь нашла щенков в мусорном контейнере в конце апреля. Малышей, которым всего была пара дней, выкинули в мусорку. Для щенков через соцсети нашли кормящую собаку, и их привезли в Ярославль.
Фото: Любовь Кононова
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
я мультики не комментю, это... далее
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров