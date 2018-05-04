За Волгой валит чёрный дым: что горит

Предположительно, горит трава

Сегодня жителей Заволги перепугал чёрный дым. Прямо сейчас горит в районе Парково. Сначала все подумали, что снова горят жилые дома. На место уже выехали пожарные.

— По предварительной информации, кто-то поджёг сухую траву, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Напомним, совсем недавно на Фрунзе горели жилые дома.