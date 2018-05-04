В правительстве рассказали, кто конкретно теперь будет возить на «Скоково» московский мусор

Соглашение заключили до 31 декабря

Ярославский полигон «Скоково» заключил дополнительное соглашение к договору о ввозе твёрдых коммунальных отходов с московской компанией «Экзотехпром». По документу на ярославской свалке планируют утилизировать не больше 200 тысяч тонн отходов за 2018 год, как и предусматривал договор.

— Московскими компаниями завершена оценка экономической целесообразности транспортировки отходов из Москвы в регион, — рассказал генеральный директор «Скоково» Константин Симонов. — В итоге транспортировку отходов из Москвы продолжит предприятие «Экотехпром», которое с апреля уже возит мусор на полигон в объеме не более 320 тонн в сутки согласно договору. За прошедший период не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны перевозчика ни по условиям договора, ни по соблюдению требований экологической безопасности.

Дополнительное соглашение будет действовать до 31 декабря, как и договор, оно не предусматривает продления.

— Суммарный объем ввозимых отходов на полигон «Скоково», как и сообщалось ранее, не более 200 тысяч тонн в течение года, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Транспортировку отходов на полигон будут осуществлять не более 25 машин объемом 20 тонн. Контроль за соблюдением условий договора, а также требований экологической безопасности будет продолжен в усиленном режиме.

Руководство полигона заявило, что на работе «Скоково» новое соглашение никак не отразится.

Сейчас рядом со свалкой выставили пост МЧС. Спасатели ежедневно замеряют уровень радиации и следят за пожароопасной обстановкой на «Скоково».