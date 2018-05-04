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Её ждали в Москве: куда пропала 16-летняя девочка из Ярославской области

4 мая 2018 15:52
3 168 0
Ярославль, пропала девушка, пропала девочка, поиски пропавших

16-летнюю Александру Фёдорову ищут уже неделю. Девочка ушла из дома в Мышкинском районе 28 апреля, и с тех пор её никто не видел.

Выяснилось, что девушка не просто пропала, а убежала из дома. И, как говорят, соседи, не от хорошей жизни. По словам жителей деревни, где живёт и семья Александры, у неё сложились не самые лучшие отношения с родителями, а точнее, с отчимом.

Мама говорит о дочке только хорошее. Но уточняет: да, девочка с характером. В семье иногда ругались, но ведь с кем не бывает.

— Саша спортсменка, занималась дзюдо долго. Очень хорошо поёт, в Мышкине выступала. Рисует красиво, хотела поступить на учителя физкультуры, — говорит мама девочки Алёна.

Александра окончила девять классов, но в училище так и не поступила.

— Она дружит с моим сыном. Очень хорошая девочка, добрая, дружелюбная, — говорит жительница Мышкина Александра Зледенная.

Александра Фёдорова может находиться в Москве. Об этом говорят волонтёры и те, кто пытается хоть как-то помочь разыскать девушку.

— Под одним из постов в соцсетях о пропаже написала девушка родом из Мытищ. Она писала, что ждёт Александру и поможет ей решить все проблемы. Но комментарий уже удалён, — рассказывает ярославна Юлия Гаврилова, которая следит за судьбой пропавшей девочки.

Однако мама Александры утверждает: в Москве дочки нет, иначе её уже бы уже нашли. Где она, никому неизвестно. Последний раз девочку видели 29 апреля в Бежецке в 16:00. Почему она находилась именно там, мама тоже не знает.

— Саша звонила с чужого телефона девочке в Москву, сказала, что едет. Но в Москве её точно нет, — говорит мама пропавшей девушки. — Я её очень жду домой, я знаю, что она меня любит. Сашенька, милая, хорошая. Вернись домой, пожалуйста. Мы тебя очень сильно ждём — и братик, и сестрёнка.

Приметы Александры: девушка была одета в чёрную кофту, чёрные теплые штаны и кеды. С собой был чёрный рюкзак с игрушкой.  Рост 150–155 сантиметров, нормальное телосложение, волосы рыжие по плечи.

Всех, кто видел Александру после 15 часов 28 апреля, просят позвонить на горячую линию «ЯрСпаса»: 8-910-964-08-38 или в полицию по номерам: 02, 102 или 112.

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Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Алёна Голубева/Vk.com
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