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Срочно: пропавшего московского писателя нашли мёртвым в Ярославской области
4 мая 2018 13:38
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В Ярославской области мёртвым нашли писателя Сергея (Спайкера) Сакина. Мужчину, как сообщают его коллеги из издания Ridus, нашли неподалёку от того места, где в последний раз его видели живым.
— Сергея опознали. И документы при нём были, — рассказала подруга Сергея Татьяна Федякина.
Пропал писатель ещё в конце осени. 24 ноября Сергей должен был выехать домой в Москву из Мышкина. В городе Ярославской области у Сакина была деревня и хозяйство с козами, он хотел открыть здесь деревенский лагерь для городских жителей. Однако до Москвы мужчина не доехал.
Сергей Спайкер Сакин — писатель, автор романов «Больше Бена», «Умри, старушка!», журналист издания Ridus, сценарист и путешественник, участник шоу «Последний герой».
В 16:00 Сергей отключил телефон и больше не выходил на связь. 30 ноября в последний раз его видели в супермаркете. Тогда после исчезновения появилось сразу несколько версий, куда он мог пропасть — писателя искали по монастырям и алкопритонам.
По неподтверждённой пока официально информации, смерть писателя, скорее всего, была ненасильственной.
Фото: Сергей Сакин/Vk.com
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