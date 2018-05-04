Срочно: пропавшего московского писателя нашли мёртвым в Ярославской области

Сергей Сакин был известным писателем в начале нулевых

В Ярославской области мёртвым нашли писателя Сергея (Спайкера) Сакина. Мужчину, как сообщают его коллеги из издания Ridus, нашли неподалёку от того места, где в последний раз его видели живым.

— Сергея опознали. И документы при нём были, — рассказала подруга Сергея Татьяна Федякина.

Пропал писатель ещё в конце осени. 24 ноября Сергей должен был выехать домой в Москву из Мышкина. В городе Ярославской области у Сакина была деревня и хозяйство с козами, он хотел открыть здесь деревенский лагерь для городских жителей. Однако до Москвы мужчина не доехал.

В 16:00 Сергей отключил телефон и больше не выходил на связь. 30 ноября в последний раз его видели в супермаркете. Тогда после исчезновения появилось сразу несколько версий, куда он мог пропасть — писателя искали по монастырям и алкопритонам.

По неподтверждённой пока официально информации, смерть писателя, скорее всего, была ненасильственной.