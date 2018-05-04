×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Срочно: пропавшего московского писателя нашли мёртвым в Ярославской области

4 мая 2018 13:38
1 463 0
писатель, Ярославль, Сакин, Спайкер

В Ярославской области мёртвым нашли писателя Сергея (Спайкера) Сакина. Мужчину, как сообщают его коллеги из издания Ridus, нашли неподалёку от того места, где в последний раз его видели живым.

— Сергея опознали. И документы при нём были, — рассказала подруга Сергея Татьяна Федякина.

Пропал писатель ещё в конце осени. 24 ноября Сергей должен был выехать домой в Москву из Мышкина. В городе Ярославской области у Сакина была деревня и хозяйство с козами, он хотел открыть здесь деревенский лагерь для городских жителей. Однако до Москвы мужчина не доехал.

Сергей Спайкер Сакин — писатель, автор романов «Больше Бена», «Умри, старушка!», журналист издания Ridus, сценарист и путешественник, участник шоу «Последний герой».

В 16:00 Сергей отключил телефон и больше не выходил на связь. 30 ноября в последний раз его видели в супермаркете. Тогда после исчезновения появилось сразу несколько версий, куда он мог пропасть — писателя искали по монастырям и алкопритонам.

По неподтверждённой пока официально информации, смерть писателя, скорее всего, была ненасильственной.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Сергей Сакин/Vk.com
Продажа авто, мото
Далее: Танки вместо машин: где в Ярославле 9 Мая перекроют дороги

Новое на сайте
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов
Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов

Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов

Фильм недели
вчера
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,90 63,31
EUR 75,42 75,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 04.05
USD 63,49 1,49
EUR 76,13 0,92
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.