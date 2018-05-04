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Танки вместо машин: где в Ярославле 9 Мая перекроют дороги
4 мая 2018 13:54
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В Ярославле в День Победы с 7 утра до 11 вечера в центре города перекроют движение транспорта.
— Ограничено движение будет на участках Московского проспекта, Волжской и Которосльной набережных, Первомайской и Советской улиц, проспекта Октября, а также на улицах Советской, Пушкина, Свободы, Свердлова, Флотской и Большой Октябрьской, — уточнили в мэрии Ярославля.
9 Мая в Ярославле пройдёт парад, показ военной техники и техники спецслужб, праздничный концерт, а также по городу пройдёт шествие «Бессмертный полк». Для проведения всех этих мероприятий, а также для подъезда военной техники и придётся перекрыть движение.
Фото: ярославль.рф
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