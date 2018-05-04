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Нападал в центре Ярославля в маске и с ножом: полицейские задержали серийного грабителя
4 мая 2018 10:07
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Полицейские задержали серийного грабителя. Мужчина с ножом и в маске нападал на продавцов в магазинах и заставлял их отдавать все деньги из кассы.
Последний «поход» окончился неудачно: грабитель пытался украсть деньги из кассы в магазине на улице Свободы. Однако денег у продавца не было, и мужчина ушёл ни с чем. Спустя некоторое время полицейские задержали грабителя: им оказался 44-летний ярославец. Оказалось, что он причастен к ещё 6 подобным преступлениям. Общая сумма ущерба — 50 тысяч рублей.
— В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина содержится под стражей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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Фото: Станислав Захарченко
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