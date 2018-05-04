О радиационной обстановке на полигоне «Скоково» будут отчитываться ежедневно

За радиационной и пожароопасной обстановкой на полигоне следят ежедневно

Возле полигона «Скоково» выставили пост спасателей на время пожароопасного периода. Ежедневно данные МЧС о пожароопасной обстановке и радиационном фоне на свалке будут публиковать на сайте департамента охраны окружающей среды и природопользования.

— С 28 апреля для усиленного контроля в условиях пожароопасного сезона на полигоне «Скоково» установлен пост МЧС по Ярославской области, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Спасатели и специалисты нашего департамента контролируют соблюдение мер пожарной и радиационной безопасности, а также экологических требований к транспортировке отходов.

В департаменте уверяют, что за экологической обстановкой на полигоне следят ежедневно.

Вчера сотрудники МЧС заявили, что радиационная обстановка на полигоне «Скоково» лучше, чем в Ярославле. Независимые экологи рассказали, что уровень радиации от бытовых отходов не растёт, а чтобы оценить, велика ли опасность от полигона, надо исследовать воздух.