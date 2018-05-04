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От удара упал на дорогу: в Брагино произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста
4 мая 2018 09:26
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В Брагино на перекрёстке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля «Рено». Из-за столкновения серьёзно пострадал мотоциклист: его отбросило на проезжую часть.
— Проходили там. Судя по вмятине на левой пассажирской двери, мотоциклист не виноват, девушка выезжала с дублера и не пропустила, — рассказала очевидец Юлия Тарелкина.
Мотоциклист получил травмы, и его увезли на скорой.
Авария произошла накануне в час пик, так что ярославцам, живущим в Брагино, пришлось постоять в пробке.
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Фото: Алла Сергеевна/Vk.com
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