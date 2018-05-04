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От удара упал на дорогу: в Брагино произошло серьёзное ДТП с участием мотоциклиста

4 мая 2018 09:26
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ДТП, мотоциклист, авария, Ярославль

В Брагино на перекрёстке улицы Труфанова и проспекта Дзержинского произошло ДТП с участием мотоциклиста и автомобиля «Рено». Из-за столкновения серьёзно пострадал мотоциклист: его отбросило на проезжую часть.

— Проходили там. Судя по вмятине на левой пассажирской двери, мотоциклист не виноват, девушка выезжала с дублера и не пропустила, — рассказала очевидец Юлия Тарелкина.

Мотоциклист получил травмы, и его увезли на скорой.

Авария произошла накануне в час пик, так что ярославцам, живущим в Брагино, пришлось постоять в пробке.

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Анна Лурье
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Фото: Алла Сергеевна/Vk.com
Продажа авто, мото
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