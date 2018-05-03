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«Выбрался из машины и лёг на обочину»: очевидцы рассказали о ДТП под мостом развязки
3 мая 2018 20:29
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Сегодня в Ярославле произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ — как уверяют свидетели, в Брагино под мостом автомобильной развязки в районе улицы Громова водитель легковушки не справился с управлением, и машина перевернулась. К счастью, легковушка больше никого не зацепила.
— Водитель остался жив, — уточняют очевидцы. — Но, похоже, он был пьян. Мужчина, выбравшись из авто, лёг на обочине.
На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД. Теперь им и предстоит узнать все детали произошедшего, а также выяснить по результатам медосвидетельствования, был ли водитель машины нетрезв.
Ещё одна авария произошла сегодня в Ярославле на Добрынинском мосту. Там легковушка протаранила автобус. Не обошлось без пострадавших. Спасатели рассказали, как им пришлось вытаскивать водителя ВАЗа из машины.
Фото: Денис Барабанов, Жесть Ярославля/Vk.com
Далее: Пришлось вытаскивать спасателям: подробности ДТП, где легковушка протаранила пассажирский автобус
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