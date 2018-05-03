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Пришлось вытаскивать спасателям: подробности ДТП, где легковушка протаранила пассажирский автобус

3 мая 2018 19:48
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ДТП, происшествия, авто, авария, Ярославль

Сегодня в Ярославле на Добрынинском мосту произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 99-й модели и пассажирского автобуса. Легковушка неслась по дороге в попутном направлении с ЛиАЗом и «догнала» автобус.

— От удара водитель легковушки не смог самостоятельно выбраться из машины, — рассказали спасатели Центра гражданской защиты. — Правда, применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент не пришлось — у водителя был сильный шок, но он не был зажат. Поэтому наши сотрудники, надев на пострадавшего шейный фиксатор, под руки вытащили мужчину из машины и передали в руки медиков.

К счастью, в автобусе никто из людей сильно не пострадал. Им помощь врачей и спасателей не понадобилась.

Ещё одна серьёзная авария произошла на этом мосту накануне. Водитель, устроивший то ДТП, сбежал. Вчера мы писали подробно об этом.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Евгений Серов
Продажа авто, мото
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