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В глухих деревнях Ярославской области заработает бесплатный Wi-Fi
4 мая 2018 08:15
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Новые точки по раздаче бесплатного Wi-Fi планируют запустить власти Ярославской области в этом году. Речь идёт о малых сёлах и деревнях, где есть большие проблемы с подключением к интернету и сложности с поиском мобильной сети.
— Мы планируем активизировать две точки в Ярославском районе, в Карабихском сельском поселении, и в Переславском районе, в селе Пригородном, — рассказал директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. — В дальнейшем работа по организации бесплатного доступа в интернет в отдаленных районах будет продолжена.
На сегодняшний день в регионе уже работают 24 таких точки по раздаче Wi-Fi. Все бесплатные. Наибольшей популярностью точки пользуются у Борисоглебского и Некоузского районов.
В прошлом году и в центре Ярославля установили лавочки с бесплатным Wi-Fi. Тогда мы писали, где можно посидеть в интернете.
Фото: Александра Савельева
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