В глухих деревнях Ярославской области заработает бесплатный Wi-Fi

Власти уверены, что жителям отдалённых деревень Wi-Fi очень пригодится

Новые точки по раздаче бесплатного Wi-Fi планируют запустить власти Ярославской области в этом году. Речь идёт о малых сёлах и деревнях, где есть большие проблемы с подключением к интернету и сложности с поиском мобильной сети.

— Мы планируем активизировать две точки в Ярославском районе, в Карабихском сельском поселении, и в Переславском районе, в селе Пригородном, — рассказал директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов. — В дальнейшем работа по организации бесплатного доступа в интернет в отдаленных районах будет продолжена.

На сегодняшний день в регионе уже работают 24 таких точки по раздаче Wi-Fi. Все бесплатные. Наибольшей популярностью точки пользуются у Борисоглебского и Некоузского районов.

В прошлом году и в центре Ярославля установили лавочки с бесплатным Wi-Fi. Тогда мы писали, где можно посидеть в интернете.