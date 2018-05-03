×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

«Соблюдайте условия»: организаторы «Бессмертного полка» рассказали об особенностях акции в этом году

3 мая 2018 19:14
1 177 1
День Победы, 9 мая, Ярославль, Бессмертный полк

В День Победы жители России вновь почтят подвиги своих родственников шествием «Бессмертный полк». Организаторы акции в Ярославле рассказали о том, какие особенности будут в этом году.

Формирование колонны начнется в 11 часов. Место сбора традиционное — у памятника Некрасову на верхнем ярусе Волжской набережной. Шествие стартует в 11:20. Маршрут протяженностью 1,5 километра пройдёт по верхнему ярусу Волжской набережной через Народный переулок до Советской площади. Финишируют участники у Вечного огня. По предварительным подсчетам, шествие займет около полутора часов.

— В этом году мы ожидаем около 12 тысяч участников, — рассказала начальник отдела реализации программ и проектов областного центра патриотического воспитания Юлия Костицына. — Для того чтобы встать в ряды «Бессмертного полка», нужно только желание. Распечатайте фотографию или изготовьте транспарант с данными о родственнике — участнике Великой Отечественной и приходите в День Победы на построение. Ведь целью шествия является сохранение памяти о военных и трудовых подвигах наших предков в годы войны.

Изготовить транспарант можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к партнерам «Бессмертного полка». Инструкцию по самостоятельному изготовлению транспаранта, как и эмблему «Бессмертного полка», можно скачать на полковом сайте и на страницах акции в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Принять участие в шествии можно и без транспаранта, достаточно распечатать фотографию солдата, желательно в формате А4.

Важным условием участия является отсутствие на транспарантах любой другой символики, кроме «Бессмертного полка» и копии Знамени Победы. Запрещена самореклама, реклама общественных организаций и политических партий.

Несмотря на традиционную схему проведения шествия, в этом году готовится нововведение.

— Нам захотелось усилить музыкальное сопровождение, поэтому колонна проследует в сопровождении оркестра и волонтеров, которые исполнят советские песни военных лет, — пояснила Юлия Костицына. — Всего в организации шествия нам будут помогать около 120 добровольцев. Плей-лист еще формируется. Сейчас лидируют легендарная «Катюша», любимая многими «Смуглянка», популярная в СССР «Темная ночь» и другие военные песни.

Мы недавно писали, что организаторы акции даже ищут запевал.

Читайте также: Разборки депутата и журналиста закончились выпуском брошюры для школьников с песнями о войне.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: ярославль.рф
Продажа авто, мото
Далее: Разборки депутата и журналиста закончились выпуском брошюры для школьников с песнями о войне

Новое на сайте
Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках

Ливни и грозы: синоптики предупредили ярославцев о дождливых праздниках
Кукольное царство ждет ярославцев

Кукольное царство ждет ярославцев
Бензин под контролем

Бензин под контролем
Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов

Тотальный контроль: как следят за качеством продуктов
Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов

Фора в сто очков: чем шифер выигрывает у кровельных материалов

Фильм недели
сегодня
«Смешарики. Дежавю»: на потеху времени
Что нужно для празднования дня рождения? Кому-то достаточно спокойной встречи с близкими, а некоторым приключений по всему миру мало. И не нужно...
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Комментарии (12): Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,76 63,50
EUR 75,20 76,29
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 04.05
USD 63,49 1,49
EUR 76,13 0,92
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.