«Соблюдайте условия»: организаторы «Бессмертного полка» рассказали об особенностях акции в этом году

Принять участие в шествии «Бессмертный полк» может любой желающий

В День Победы жители России вновь почтят подвиги своих родственников шествием «Бессмертный полк». Организаторы акции в Ярославле рассказали о том, какие особенности будут в этом году.

Формирование колонны начнется в 11 часов. Место сбора традиционное — у памятника Некрасову на верхнем ярусе Волжской набережной. Шествие стартует в 11:20. Маршрут протяженностью 1,5 километра пройдёт по верхнему ярусу Волжской набережной через Народный переулок до Советской площади. Финишируют участники у Вечного огня. По предварительным подсчетам, шествие займет около полутора часов.

— В этом году мы ожидаем около 12 тысяч участников, — рассказала начальник отдела реализации программ и проектов областного центра патриотического воспитания Юлия Костицына. — Для того чтобы встать в ряды «Бессмертного полка», нужно только желание. Распечатайте фотографию или изготовьте транспарант с данными о родственнике — участнике Великой Отечественной и приходите в День Победы на построение. Ведь целью шествия является сохранение памяти о военных и трудовых подвигах наших предков в годы войны.

Изготовить транспарант можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к партнерам «Бессмертного полка». Инструкцию по самостоятельному изготовлению транспаранта, как и эмблему «Бессмертного полка», можно скачать на полковом сайте и на страницах акции в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Принять участие в шествии можно и без транспаранта, достаточно распечатать фотографию солдата, желательно в формате А4.

Важным условием участия является отсутствие на транспарантах любой другой символики, кроме «Бессмертного полка» и копии Знамени Победы. Запрещена самореклама, реклама общественных организаций и политических партий.

Несмотря на традиционную схему проведения шествия, в этом году готовится нововведение.

— Нам захотелось усилить музыкальное сопровождение, поэтому колонна проследует в сопровождении оркестра и волонтеров, которые исполнят советские песни военных лет, — пояснила Юлия Костицына. — Всего в организации шествия нам будут помогать около 120 добровольцев. Плей-лист еще формируется. Сейчас лидируют легендарная «Катюша», любимая многими «Смуглянка», популярная в СССР «Темная ночь» и другие военные песни.

Мы недавно писали, что организаторы акции даже ищут запевал.

Читайте также: Разборки депутата и журналиста закончились выпуском брошюры для школьников с песнями о войне.