В Рыбинске сбили пенсионерку: женщина получила серьёзные травмы

Пенсионерку увезли в больницу

В Рыбинске на перекрёстке улиц Радищева и Пушкина сбили пожилую женщину. По словам очевидцев, бабушка переходила дорогу в неположенном месте.

— Женщина шла не по пешеходному переходу, а в метрах 8–10 от него. Я был свидетелем. У пострадавшей сотрясение, сильный ушиб плеча и ссадины на голове, — рассказал очевидец произошедшего Сергей Жуков.

Медики быстро приехали на вызов. Пенсионерку увезли в больницу.

Напомним, в эти выходные в Рыбинске пенсионерка на «Матизе» сбила двух школьниц.