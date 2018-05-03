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В Рыбинске сбили пенсионерку: женщина получила серьёзные травмы
3 мая 2018 17:21
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В Рыбинске на перекрёстке улиц Радищева и Пушкина сбили пожилую женщину. По словам очевидцев, бабушка переходила дорогу в неположенном месте.
— Женщина шла не по пешеходному переходу, а в метрах 8–10 от него. Я был свидетелем. У пострадавшей сотрясение, сильный ушиб плеча и ссадины на голове, — рассказал очевидец произошедшего Сергей Жуков.
Медики быстро приехали на вызов. Пенсионерку увезли в больницу.
Напомним, в эти выходные в Рыбинске пенсионерка на «Матизе» сбила двух школьниц.
Фото: Авто Новости Рыбинск/Vk.com
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