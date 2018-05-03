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Город

Разборки депутата и журналиста закончились выпуском брошюры для школьников с песнями о войне

3 мая 2018 17:48
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День Победы, 9 мая, Ярославль, Эхо Москвы, Марк Нуждин, Роман Сукнёв

Точку в конфликте с экс-депутатом муниципалитета Романом Сукнёвым поставил ярославский журналист Марк Нуждин выпуском брошюры «Великие песни о Великой Войне».

— В общественном и политическом плане точка в истории поставлена. Я сделал даже несколько больше, чем хотел. Моей целью было прекращение личного политического пиара на Великой Победе, а в результате нам даже удалось сделать свою книжку, на мой взгляд, вполне достойную.

Радиоведущий специально издал песенник накануне празднования Дня Победы. И, похоже, попал в точку. «Бессмертный полк» в этом году как раз в песенном тренде. Мы недавно писали, что организаторы акции даже ищут запевал.

— Я отобрал те произведения, которые кажутся наиболее важными лично мне, — рассказал Марк Нуждин. — Впрочем, не думаю, что итоговый список стал бы предметом дискуссии — по-моему, всё очевидно.

На выпуск брошюры деньгами скинулись ярославцы, которые встали на сторону Марка Нуждина в противостоянии с Романом Сукнёвым, напечатавшим в прошлом году брошюру «Песни военных лет» со своими фотографией и фамилией на обложке.


— Собрать получилось около 20 тысяч рублей, — рассказал радиоведущий. — Напечатали 1000 экземпляров. Первым делом брошюры мы отдали в школы № 42 и № 43. Из 42-й мне год назад принесли самую первую книжечку с «героической рожей», а из 43-й на суд принёс какую-то бумажку сукнёвский адвокат. Где ещё «надепутатил» Сукнёв — я не знаю, поэтому третья школа была взята по принципу территориальной близости к первым двум — 49-я.

Будучи кандидатом в депутаты, Роман Сукнёв в прошлом году напечатал ко Дню Победы брошюру и раздал её школьникам, чем сильно зацепил журналиста радио «Эхо Москвы — Ярославль» и историка Марка Нуждина. Претензии у радиоведущего, собственно, были не к поступку Сукнёва, а к самой брошюре.

Дело в том, что на обложке экс-депутат муниципалитета опубликовал свою фотографию. Карточка была увита георгиевской лентой. Ну и логотип партии влепил (Сукнёв — справедливоросс). Ведущий «Эха» брошюру внимательно изучил и удивился. Удивило и содержание книжки, и оформление.

Внутри вместе с песнями военных лет нашлись тексты песен «Тучи в голубом» из «Московской саги» и «Юность в сапогах» группы «Конец фильма», которые уж точно не пелись и не сочинялись в военные годы. Кроме того, журналисту показалось, что депутат приписывает авторство песен себе. Дело в том, что дети, которым раздавались книжки, увидели фамилию депутата там, где у изданий обычно помещается автор, и решили, что это и есть Сукнёв, ведь на обложке были его лицо и имя. А фамилии настоящих авторов не указаны в книжке вообще.

Марк Нуждин написал пост в Facebook. Депутату досталось по полной. «Мерзавец» и «героическая рожа» — припечатал Нуждин.

В итоге всё это переросло в две судебные тяжбы. Мировой суд не нашёл в этом деле состава преступления. А вот Дзержинский районный суд иск Сукнёва, где тот требовал 100 тысяч рублей, удовлетворил частично. Журналиста обязали выплатить оскорблённому Сукнёву 10 тысяч и расходы на адвоката.

К слову, истец решением суда остался доволен, посчитав его справедливым.

Я доволен, что наглец наказан, — сказал после окончания судебных тяжб Роман Сукнёв. — Правда на моей стороне. А Марк должен перестать пиариться на Победе и на моих книжках.

Нуждин же посчитал, что пиарился на Победе как раз не он, а Сукнёв. Тогда журналист и задумался насчёт того, чтобы выпустить брошюру с песнями военных лет к 9 Мая.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Данила Бедяев, Михаил Контуев, Марк Нуждин
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