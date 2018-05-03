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«Радиация тут ни при чём»: независимые экологи оценили проверку ярославского полигона «Скоково»
3 мая 2018 15:37
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В Главном управлении МЧС сегодня сообщили — на мусорном полигоне «Скоково» радиационная обстановка лучше, чем в Ярославле. Удивили! Мы решили уточнить, как это возможно, и обратились к экспертам московского некоммерческого партнёрства «Федерация судебных экспертов» за консультацией по поводу уровня радиации на мусорном полигоне «Скоково» (эта федерация обычно делает экспертизы для судебных разбирательств).
— От бытовых отходов радиация не вырастает, в каком бы количестве они не были свалены, — пояснили эксперты предприятия из отдела экологического анализа. — Чтобы узнать, велика ли опасность от полигона бытовых отходов, нужно проверять не уровень радиации, а воздух на содержание в нём опасных веществ. Как правило, речь идёт о 14 компонентах.
Полигон «Скоково» на уровень радиации проверяли эксперты МЧС. Они пришли к выводу, что там намного безопаснее, чем в городе. Также власти успокаивают жителей региона обещаниями рекультивации мусорных полигонов.
История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей.
Фото: Александра Савельева
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