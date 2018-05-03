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МЧС: на полигоне «Скоково» радиации меньше, чем в Ярославле
3 мая 2018 14:35
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Сотрудники управления МЧС по Ярославской области проверили уровень радиации на полигоне «Скоково» и пришли к выводу, что там намного безопаснее, чем в городе.
— Возгораний за время работы поста не зарегистрировано, превышений норм по радиации не было, — сказал старший инструктор радиационной и химической разведки СПСЧ города Ярославля Василий Новиков. — Только что мы проводили замеры: радиационная обстановка на полигоне лучше, чем в городе Ярославле. Если в городе в среднем от 0,08 до 0,16 микрозиверта в час, то здесь она порядка 0,06–0,08 микрозиверта в час.
Допустимая доля радиации до 0,22 микрозиверта в час.
Сейчас на полигоне постоянно дежурят спасатели в связи с началом пожароопасного сезона. Также специалисты департамента охраны окружающей среды и природопользования контролируют транспортировку отходов.
— Мы смотрим, чтобы все машины были закрыты тентами, проверяем соответствие отходов требованиям безопасности. При въезде на полигон сотрудники проверяют сопроводительную документацию, наличие паспортов отходов, которые подтверждают класс опасности, путевые листы, — рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Александр Борков. — За несколько дней мы уже выявили ряд нарушений, связанных как с перевозкой грузов, так и с документацией. В организации, осуществляющие перевозки, будут направлены уведомления об исключении данных нарушений.
Кстати, в прошлые выходные в Брагино состоялся митинг против московского мусора. Все подробные материалы о ввозе в Ярославскую область мусора из столицы, вы можете прочитать здесь.
Фото: Александра Савельева
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