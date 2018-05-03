На сыродельном заводе в Ярославской области нашли 740 килограммов просроченного творога

Из просроченного творога хотели делать сыр

На сыродельном заводе «Пречистенский молочный продукт» в Ярославской области в конце апреля провели проверку. С разрешения прокуратуры на предприятие приехали сотрудники Россельхознадзора, ярославской таможни и Федеральной службы безопасности.

— При проведении внеплановой проверки мы обнаружили обезжиренный творог из Белоруссии с истёкшим сроком годности, — рассказали в управлении Россельхознадзора.

Проверяющие нашли 37 коробок просроченного молочного продукта по 20 килограммов каждая, общий вес составил 740 килограммов.

Срок годности творога закончился в конце марта уже на территории России.

— Творог обезжиренный был предназначен для переработки на сырный продукт «Чеддер», — рассказали в Россельхознадзоре.

Продукт поместили на ответственное хранение и потребовали уничтожить его за счёт предприятия и в присутствии инспектора Россельхознадзора.

Недавно на полигоне трактором раскатали почти 100 килограммов санкционных груш.