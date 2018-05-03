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Друг ярославны, найденной в машине с простреленной головой: «Её прессинговали много лет»

3 мая 2018 14:04
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бухгалтер, женщина, пистолет, машина, Ярославль

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах загадочного происшествия в Ярославле: 27 апреля в Кировском районе в салоне собственной машины нашли женщину с простреленным ртом. Пока неизвестно, женщина выстрелила в себя сама или на неё кто-то напал. Сейчас Ирина (имя изменено. — Прим.ред.) находится в больнице, её прооперировали. По предварительной информации, её жизни ничего не угрожает.

Чтобы понять, что произошло, мы поговорили с другом Ирины Евгением. Он рассказал, что у девушки были недоброжелатели и были причины переживать за себя и своих родных.

— Именно поэтому у неё в телефонной книжке не было телефонов родственников, да и сами родные не жили по тем адресам, по которым жили раньше, — говорит Евгений.

Ирина работает главным бухгалтером в нескольких крупных фирмах. Друг девушки считает, что именно её работа напрямую связана с произошедшим.

— Бухгалтер — далеко не самая спокойная профессия. Она работала в разных местах и с разными людьми. Знаю, что она в течение многих лет выдерживала серьёзный психологический прессинг со стороны недоброжелателей. Но, даже несмотря на это, не могу представить её в таком состоянии... Её даже жёсткий прессинг в депрессию не мог вогнать. Она сперва увлеклась физподготовкой, затем французским — самостоятельно, родила второго ребёнка, затем начала учиться на юридическом и проходить практику в прокуратуре и судах. Сама купила себе машину, дом, — рассказывает Евгений.

В семье Ирины, по словам Евгения, было всё хорошо, с мужем женщина жила дружно.

Сейчас следственное управление Следственного комитета по Ярославской области проводит проверку по данному факту. Побеседовать с женщиной и узнать, почему это произошло, пока не получилось. Ведь у неё достаточно серьёзные травмы.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Vk.com
Продажа авто, мото
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