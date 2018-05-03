|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Власти пообещали восстановить в Ярославской области земли мусорных полигонов
3 мая 2018 13:38
896 4
В Ярославской области власти заявили о рекультивации полигона в Переславском районе.
— Он был закрыт в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова, поскольку был исчерпан и не мог соответствовать требованиям экологической безопасности, — объяснили в правительстве Ярославской области.
Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков объяснил, каким образом сейчас здесь будут восстанавливать загаженные мусором земли. Правда, сделал он это как-то абстрактно.
— Рекультивация включает в себя несколько этапов, — сказал чиновник. — Уже сделана отсыпка инертным материалом лицевой части объекта, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. А в октябре будет направлена заявка на включение мероприятий по рекультивации этого полигона в приоритетный проект «Чистая страна». Запрашиваемый объем финансирования — 300 миллионов рублей. Также планируется включение объекта в региональную программу по обращению с отходами на 2019 год.
Сейчас в Ярославской области 18 полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов и один — промышленных. Чиновники обещают, что их все будут модернизировать. Но как и когда — тоже непонятно. Более конкретно в правительстве сообщают лишь про угличский полигон.
— В течение восьми лет будет проведена поэтапная модернизация объекта, — пообещали власти. — Запланированы строительство очистных сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, реконструкция технологической карты, монтаж дренажной системы и устройство технологической дороги по контуру полигона. Общий объем финансирования — без малого 25 миллионов рублей.
Про модернизацию или рекультивацию ярославского полигона «Скоково», из-за ввоза на который московского мусора в регионе разгорелся нешуточный скандал, тоже намекают. Но без конкретики. Правда, всё же говорят — будет вам экологическая безопасность.
Фото: правительство Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров