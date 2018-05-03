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Власти пообещали восстановить в Ярославской области земли мусорных полигонов

3 мая 2018 13:38
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мусор, Углич, Ярославль, Переславль-Залесский, мусорный скандал

В Ярославской области власти заявили о рекультивации полигона в Переславском районе.

— Он был закрыт в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова, поскольку был исчерпан и не мог соответствовать требованиям экологической безопасности, — объяснили в правительстве Ярославской области.

Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков объяснил, каким образом сейчас здесь будут восстанавливать загаженные мусором земли. Правда, сделал он это как-то абстрактно.

— Рекультивация включает в себя несколько этапов, — сказал чиновник. — Уже сделана отсыпка инертным материалом лицевой части объекта, завершены инженерно-геологические и гидрологические изыскания. А в октябре будет направлена заявка на включение мероприятий по рекультивации этого полигона в приоритетный проект «Чистая страна». Запрашиваемый объем финансирования — 300 миллионов рублей. Также планируется включение объекта в региональную программу по обращению с отходами на 2019 год.

Сейчас в Ярославской области 18 полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов и один — промышленных. Чиновники обещают, что их все будут модернизировать. Но как и когда — тоже непонятно. Более конкретно в правительстве сообщают лишь про угличский полигон.

— В течение восьми лет будет проведена поэтапная модернизация объекта, — пообещали власти. — Запланированы строительство очистных сооружений, пруда-испарителя, автовесовой, реконструкция технологической карты, монтаж дренажной системы и устройство технологической дороги по контуру полигона. Общий объем финансирования — без малого 25 миллионов рублей.

Про модернизацию или рекультивацию ярославского полигона «Скоково», из-за ввоза на который московского мусора в регионе разгорелся нешуточный скандал, тоже намекают. Но без конкретики. Правда, всё же говорят — будет вам экологическая безопасность.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: правительство Ярославской области
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