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Вспомнил старые обиды: Филиппа Киркорова выгнали из люкса в Угличе
3 мая 2018 13:23
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В передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!» бывший солист группы «Форум», популярной в конце 80-х годов, Сергей Рогожин вспомнил, как не поделил номер в Угличе с тогда малоизвестным певцом Филиппом Киркоровым.
— Мы снимали клип на песню «На соседней улице», — рассказал Сергей Рогожин. — Была зима, мороз дикий. Мы приехали в Углич уже около двух часов ночи. Наш продюсер Володя Кауфман очень заботился об артистах. Он разбудил девушку на ресепшене в гостинице и потребовал для меня номер категории люкс.
Девушка сказала, что номер категории люкс занят молодым парнем, певцом.
Оказалось, что в это же время в Угличе тогда ещё неизвестный Филипп Киркоров снимал клип на угличском часовом заводе на песню «Не смотри ты на часы».
— Кауфман сказал: «Будите, Рогожин будет спать в люксе», — рассказал Сергей Рогожин. — Киркорова выгнали из номера.
А недавно в Ярославле поклонники Димы Билана испугались за жизнь певца. Во время концерта на сцену выскочил неизвестный мужчина.
Фото: Официальный сайт Филиппа Киркорова/ https://kirkorov.ru
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