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Город

Вспомнил старые обиды: Филиппа Киркорова выгнали из люкса в Угличе

3 мая 2018 13:23
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Углич, Ярославская область, Киркоров

В передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей!» бывший солист группы «Форум», популярной в конце 80-х годов, Сергей Рогожин вспомнил, как не поделил номер в Угличе с тогда малоизвестным певцом Филиппом Киркоровым.

— Мы снимали клип на песню «На соседней улице», — рассказал Сергей Рогожин. — Была зима, мороз дикий. Мы приехали в Углич уже около двух часов ночи. Наш продюсер Володя Кауфман очень заботился об артистах. Он разбудил девушку на ресепшене в гостинице и потребовал для меня номер категории люкс.

Девушка сказала, что номер категории люкс занят молодым парнем, певцом.

Оказалось, что в это же время в Угличе тогда ещё неизвестный Филипп Киркоров снимал клип на угличском часовом заводе на песню «Не смотри ты на часы».

— Кауфман сказал: «Будите, Рогожин будет спать в люксе», — рассказал Сергей Рогожин. — Киркорова выгнали из номера.

А недавно в Ярославле поклонники Димы Билана испугались за жизнь певца. Во время концерта на сцену выскочил неизвестный мужчина.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Официальный сайт Филиппа Киркорова/ https://kirkorov.ru
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