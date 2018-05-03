Смертельный удар током: рыбак задел удочкой провода

Мужчина погиб на месте

Во время рыбалки в Некрасовском районе произошла трагедия. 2 мая 50-летний мужчина, ловивший рыбу на реке Искробол, закинул удочку и задел ей провода линии электропередач. Мужчину ударило током, и он скончался на месте. В скорую и полицию позвонили другие рыбаки, которые стали свидетелями произошедшего.

— В настоящее время следователь осмотрел место происшествия, допросил очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

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