|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Смертельный удар током: рыбак задел удочкой провода
3 мая 2018 12:31
5 998 1
Во время рыбалки в Некрасовском районе произошла трагедия. 2 мая 50-летний мужчина, ловивший рыбу на реке Искробол, закинул удочку и задел ей провода линии электропередач. Мужчину ударило током, и он скончался на месте. В скорую и полицию позвонили другие рыбаки, которые стали свидетелями произошедшего.
— В настоящее время следователь осмотрел место происшествия, допросил очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Читайте также: москвич убил друга во время рыбалки в Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров