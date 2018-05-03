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В Ярославле от «Мицубиси» на полном ходу отлетело колесо
3 мая 2018 12:17
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Уже поменяли резину на своём авто на летнюю? А проверили, выезжая с шиномонтажа, как закреплены колёса? Неприкрученное колесо сегодня стало причиной ДТП на Юбилейном мосту.
Во время движения у «Мицубиси-Лансер» отлетело переднее колесо и попало в проезжающий мимо «Фольксваген». К счастью, обошлось без пострадавших.
Происшествие обсуждают в группе «Дороги Ярославля» в соцсети фейсбук.
— Шпильки на месте, а гаек нет — похоже, что не закрутили, — написал участник группы Николай Самаренков.
Девушка, которая ехала за рулём «Мицубиси», призналась, что недавно поменяла резину. В ДТП досталось только машинам, к счастью, люди не пострадали.
В прошлом месяце в Рыбинске колесо «Мерседеса» вылетело на встречку.
Фото: Ярослав Мазур, Дороги Ярославля/facebook.com
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