|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле 18-летний парень избил росгвардейца
3 мая 2018 11:27
1 157 0
В Ярославле 18-летний парень избил сотрудника Росгвардии. Всё произошло 2 мая во дворе одного из домов по проезду Доброхотова. Компания молодых людей вела себя очень шумно и агрессивно. Тогда местные жители вызвали полицию. Приехавшие на место сотрудники Росгвардии потребовали у молодых людей прекратить веселье. Но в ответ на это 18-летний ярославец начал избивать 27-летнего сотрудника Росгвардии. Когда началась потасовка, многие из компании разбежались кто куда.
Дебошира скрутили и отправили в отделение полиции.
— По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Читайте также: посетитель ночного клуба в Брагино избил полицейского.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров