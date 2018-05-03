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Сбитый в Дзержинском районе Ярославля пешеход скончался в больнице
3 мая 2018 10:14
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Ярославца, переходившего дорогу на улице Труфанова по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил «Рено-Логан», за рулём которого сидел 52-летний мужчина. ДТП произошло 2 мая в 11:30.
— В результате ДТП пешехода госпитализировали в реанимационное отделение, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. — В больнице мужчина скончался.
Сбившего мужчину водителя отправили на медицинское освидетельствование, оно показало, что мужчина был трезв.
Госавтоинспекция просит водителей, у которых есть записть с видеорегистратора этого ДТП позвонить по номеру телефону 30-10-10; или по телефонам 78-49-22; 78-49- 26.
Фото: Александр Александров, Первый ярославский автопортал/Vk.com
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