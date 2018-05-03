На Ярославль опустился туман: 7 зловещих фото

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Фоторепортаж
Ночью на Ярославль опустился густой туман. Красивое и одновременно зловещее зрелище, особенно, когда едешь по дороге или смотришь из окна многоэтажки, а вокруг белая пелена.
Проснувшиеся пораньше ярославцы делятся в соцсетях фотографиями спящего туманного города.
— В 3:20 видимость была 1 метр, — написал Егор Ильин в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Юлия Арье/VK.com, Александра Савельева, Андрей Чигин «Первый ярославский автопортал»/VK.com, «Дядьково, Сокол Ярославль - районы 76»/VK.com
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