Крупный пожар в Курбе: дом тушили шесть часов

Пожарные трудились полночи

Крупный ночной пожар пришлось тушить сегодня ночью сотрудникам МЧС. Точнее, пожар начался ещё вечером — загорелся частный дом в селе Курба Ярославского района. Пламя занялось в половине восьмого. Локализовали его через час. И только к половине первого ночи объявили полную ликвидацию.

На место пожара приехали сразу пять спасательных машин.

— Работали 15 человек личного состава, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Огонь уничтожил дом. Выгорело 144 квадратных метра крыши и 70 квадратов самого дома. Травмированных нет.