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Крупный пожар в Курбе: дом тушили шесть часов

3 мая 2018 08:40
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Ярославль, пожар, Курба

Крупный ночной пожар пришлось тушить сегодня ночью сотрудникам МЧС. Точнее, пожар начался ещё вечером — загорелся частный дом в селе Курба Ярославского района. Пламя занялось в половине восьмого. Локализовали его через час. И только к половине первого ночи объявили полную ликвидацию.

На место пожара приехали сразу пять спасательных машин.

— Работали 15 человек личного состава, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Огонь уничтожил дом. Выгорело 144 квадратных метра крыши и 70 квадратов самого дома. Травмированных нет.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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