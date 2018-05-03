Крупный пожар в Курбе: дом тушили шесть часов

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Крупный ночной пожар пришлось тушить сегодня ночью сотрудникам МЧС. Точнее, пожар начался ещё вечером — загорелся частный дом в селе Курба Ярославского района. Пламя занялось в половине восьмого. Локализовали его через час. И только к половине первого ночи объявили полную ликвидацию.
На место пожара приехали сразу пять спасательных машин.
— Работали 15 человек личного состава, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Огонь уничтожил дом. Выгорело 144 квадратных метра крыши и 70 квадратов самого дома. Травмированных нет.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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