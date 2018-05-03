|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
За лучшее название для теплохода ярославцам подарят французское шампанское
3 мая 2018 06:37
652 6
Обычно о борт нового корабля разбивают бутылку шампанского, а ярославский речной порт решил её дарить. В Ярославле объявили конкурс на лучшее название для речного теплохода «Москва 208». столичное название корабль больше носить не будет. Тем, кто придумает самое интересное имя судну, дадут приз, который можно выпить.
— Призом будет бутылка французского шампанского, — пообещали в речном порту.
Свои названия можно отправлять на почту: Написать письмо. Пока есть три варианта: «Ярослав Мудрый», «Ярославна», «Надежда».
Читайте также: «В Ярославле подорожал речной транспорт: цены и расписание».
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров