За лучшее название для теплохода ярославцам подарят французское шампанское

Как бы вы назвали корабль?

Обычно о борт нового корабля разбивают бутылку шампанского, а ярославский речной порт решил её дарить. В Ярославле объявили конкурс на лучшее название для речного теплохода «Москва 208». столичное название корабль больше носить не будет. Тем, кто придумает самое интересное имя судну, дадут приз, который можно выпить.

— Призом будет бутылка французского шампанского, — пообещали в речном порту.

Свои названия можно отправлять на почту: Написать письмо . Пока есть три варианта: «Ярослав Мудрый», «Ярославна», «Надежда».

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