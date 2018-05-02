ДТП в Ростове: машины разбились всмятку

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Сегодня в Ростове Великом днём случилась авария. На пересечении московской трассы и улицы Достоевского столкнулись два автомобиля.
— Столкнулись на регулируемом перекрестке, — рассказала Елена Толпарова, ставшая свидетелем ДТП.
Со слов очевидцев, водитель кроссовера свернул с главной дороги, не пропустив встречную легковушку.
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Фото: Елена Толпарова, Подслушано Ростов Великий/Vk.com
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