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Город

Ни одного гола: «Шиннник» всухую сыграл с «Балтикой»

2 мая 2018 18:21
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Шинник, Ярославль

Сегодня в Калининграде ярославский «Шинник» в матче 36 тура первенства России ФНЛ сыграл с местной «Балтикой».

— Для нас уже непривычно встречаться с Балтикой не в последнем туре, как это было в последние годы, а ранее, — сказали в ярославском футбольном клубе.

В сегодняшнем матче не было забито ни одного гола. Игра закончилась со счётом 0:0.

По итогам этого матча «Шинник» находится на 7 месте, имея в активе 52 очка.

Следующий матч ярославцы проведут 6 мая дома против «Енисея».

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: ФК "Кубань"
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