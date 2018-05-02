Ни одного гола: «Шиннник» всухую сыграл с «Балтикой»

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Сегодня в Калининграде ярославский «Шинник» в матче 36 тура первенства России ФНЛ сыграл с местной «Балтикой».
— Для нас уже непривычно встречаться с Балтикой не в последнем туре, как это было в последние годы, а ранее, — сказали в ярославском футбольном клубе.
В сегодняшнем матче не было забито ни одного гола. Игра закончилась со счётом 0:0.
По итогам этого матча «Шинник» находится на 7 месте, имея в активе 52 очка.
Следующий матч ярославцы проведут 6 мая дома против «Енисея».
Фото: ФК "Кубань"
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