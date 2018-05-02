В ярославский «Бессмертный полк» ищут запевал: особая просьба организаторов

В ряды Бессмертного полка встают тысячи ярославцев

В Ярославле вовсю готовятся к празднованию 9 Мая и главному событию того дня — шествию Бессмертного полка. Организаторы шествия призывают пройти этот марш с военными песнями.

Уже подбирают музыку. Предлагают учить песни «Темная ночь», «На позиции девушка провожала бойца...», «Прощайте, скалистые горы...» и другие. И просят ярославцев:

— Ждём поддержки от всех, кто сможет встать в строй полка с музыкальными инструментами, стать запевалой, — пишут организаторы.

«Бессмертный полк» пройдёт по центру Ярославля, участников просят подойти заранее. Где присоединиться к колонне, какой должен быть транспарант: простая инструкция.