|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В ярославский «Бессмертный полк» ищут запевал: особая просьба организаторов
2 мая 2018 16:48
288 0
В Ярославле вовсю готовятся к празднованию 9 Мая и главному событию того дня — шествию Бессмертного полка. Организаторы шествия призывают пройти этот марш с военными песнями.
Уже подбирают музыку. Предлагают учить песни «Темная ночь», «На позиции девушка провожала бойца...», «Прощайте, скалистые горы...» и другие. И просят ярославцев:
— Ждём поддержки от всех, кто сможет встать в строй полка с музыкальными инструментами, стать запевалой, — пишут организаторы.
«Бессмертный полк» пройдёт по центру Ярославля, участников просят подойти заранее. Где присоединиться к колонне, какой должен быть транспарант: простая инструкция.
Фото: Александра Савельева
Далее: «Убери флаг, а то знаешь, куда его засуну». Представительнице ЛГБТ угрожали на майской демонстрации
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров