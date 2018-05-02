|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Чёрный дым до девятого этажа»: в Брагино в подъезде дома подожгли детскую коляску
2 мая 2018 10:44
2 417 1
Вчера в девятиэтажке на улице Урицкого в Ярославле случился пожар. Пламя занялось в подъезде первого этажа.
Приехавшие пожарные потушили огонь за несколько минут. Но пламя закоптило стены. После пожара выяснилось — кто-то сжёг в подъезде детскую коляску.
— В квартирах с первого до девятого этажа стоял столбом чёрный дым. Люди выходили на балконы — дышать было нечем! — рассказала жительница дома Наталья.
В МЧС уточнили — пострадавших в пожаре нет.
Читайте также: в Гаврилов-Яме во время пожара погибли две женщины.
Фото: Наталья Сергеевна/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров