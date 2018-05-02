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Не держатся: в Ярославле снова поплыли покрашенные бордюры
2 мая 2018 10:04
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Какая-то бессмыслица происходит этой весной с ярославскими бордюрами — их старательно красят, но с первыми дождями они смываются. В редакцию прислали фото нового тротуара, который утек после вчерашнего недолгого дождя.
— На остановке у Московского вокзала краска с бордюров смывалась дождем. Наверно, красят побелкой... — написал Андрей Мазетов.
На фото видно — краска утекает на проезжую часть.
В этом году с покраской бордюров вообще творится что-то странное — побелили их совершенно халтурно.
Фото: Андрей Мазетов
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