Не держатся: в Ярославле снова поплыли покрашенные бордюры

Потекли молочные реки

Какая-то бессмыслица происходит этой весной с ярославскими бордюрами — их старательно красят, но с первыми дождями они смываются. В редакцию прислали фото нового тротуара, который утек после вчерашнего недолгого дождя.

— На остановке у Московского вокзала краска с бордюров смывалась дождем. Наверно, красят побелкой... — написал Андрей Мазетов.

На фото видно — краска утекает на проезжую часть.

В этом году с покраской бордюров вообще творится что-то странное — побелили их совершенно халтурно.