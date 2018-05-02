|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Владимир Владимирович, у нас проблемы: в Ярославле разбирают послание президента
1 мая 2018 22:26
1 030 0
Разбор полётов по посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию устроили депутаты Ярославской областной Думы. Народные избранники пригласили к себе руководителей нескольких департаментов, директоров школ и заведующих детских садов. Вместе они решали, от каких проблем в сфере образования нужно избавиться, чтобы сделать всё так, как президент велел.
— Сейчас как раз на федеральном уровне идёт сбор предложений от регионов по итогам обращения президента Федеральному собранию, — отметила депутат Ольга Хитрова. — Мы определились с наиболее актуальными проблемами, которые существуют у нас. Мы надеемся, что они будут учтены при разработке федеральных программ.
Основные вопросы, которые стоит решить в Ярославской области, касаются нехватки мест в детских садах, некачественной профориентации школьников, плохого материально-технического обеспечения школ и низкого уровня престижа образования в целом.
Недавно в Ярославле всплыла ещё одна неприятная история. В двух школах Заволжского района прокуратура нашла серьёзные нарушения.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров