Владимир Владимирович, у нас проблемы: в Ярославле разбирают послание президента

Депутаты выявили основные проблемы в сфере образования

Разбор полётов по посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию устроили депутаты Ярославской областной Думы. Народные избранники пригласили к себе руководителей нескольких департаментов, директоров школ и заведующих детских садов. Вместе они решали, от каких проблем в сфере образования нужно избавиться, чтобы сделать всё так, как президент велел.

— Сейчас как раз на федеральном уровне идёт сбор предложений от регионов по итогам обращения президента Федеральному собранию, — отметила депутат Ольга Хитрова. — Мы определились с наиболее актуальными проблемами, которые существуют у нас. Мы надеемся, что они будут учтены при разработке федеральных программ.

Основные вопросы, которые стоит решить в Ярославской области, касаются нехватки мест в детских садах, некачественной профориентации школьников, плохого материально-технического обеспечения школ и низкого уровня престижа образования в целом.

Недавно в Ярославле всплыла ещё одна неприятная история. В двух школах Заволжского района прокуратура нашла серьёзные нарушения.