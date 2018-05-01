|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле таксист протаранил автобус с пассажирами
1 мая 2018 21:08
1 986 0
Сегодня днём в Ярославле на проспекте Ленина в районе пересечения с Республиканской улицей произошло ДТП — такси врезалось в автобус 55-го маршрута.
— Удар был не очень сильным, — рассказали очевидцы. — Каких-то явных травм у людей там не было. Пазик ехал в сторону Заволжского района. Остановился на светофоре. Таксист его сзади и протаранил.
Ещё одно ДТП случилось сегодня ночью — во дворе многоэтажки лихачи протаранили иномарку. В распоряжение редакции 76.ru попало эксклюзивное видео, на котором запечатлён момент аварии.
Фото: Ирина Семёнова/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров