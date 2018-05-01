Сбившей на «Матизе» девочек женщине грозит штраф или лишение прав

От удара «Матизу» смяло капот и выбило лобовое стекло

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вчера в городе Рыбинске Ярославской области. Там женщина на «Матизе» сбила на «зебре» двух девочек.

— Проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области.

Женщину проверили на алкоголь. Выяснилось, что она была трезвая. Сейчас в отношении неё возбудили административное дело. Ей грозит штраф от 2,5 до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от года до двух.

Авария произошла около полудня на улице Свободы. Удар был такой силы, что машине сильно смяло капот, а лобовое стекло разбилось. Сбитых девочек на скорой увезли с места ДТП в больницу.