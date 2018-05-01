В Ростовском районе грузовик протаранил три машины: есть пострадавшие

Грузовик влетел в стоящие машины

Вчера днём серьёзное ДТП случилось на трассе в Ростовском районе Ярославской области. Около посёлка Петровское грузовик с прицепом, ехавший в Москву, протаранил три автомобиля. которые стояли перед пешеходным переходом. Под колеса фуры попали «Фольксваген», ГАЗ-2110 и «Лада Гранта».

— Пострадали два человека, — говорят очевидцы.

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