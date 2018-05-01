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В Ярославской области разыскивают 16-летнюю школьницу
30 апреля 2018 22:39
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В деревне Черноусово Мышкинского района пропала 16-летняя Александра Фёдорова. Девушка вышла из дома 28 апреля в 15 часов, с тех пор о ней ничего не известно.
— Рост Александры 150–155 сантиметров, нормальное телосложение, волосы рыжие по плечи, – рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас».
Девушка была одета в чёрную кофту, чёрные теплые штаны и кеды. С собой у Александры был чёрный рюкзак с игрушкой.
Чтобы отправиться на поиски девушки, волонтёры перенесли учения. Пока поиск не дал результатов.
Всех, кто видел Александру после 15 часов 28 апреля, просят позвонить на горячую линию «ЯрСпас»: 8 910 964-08-38 или в полицию по номерам: 02, 102 или 112.
В Ярославской области разыскивают мужчину с мальчиком. Отец увез ребёнка и прячет его от бывшей жены.
Фото: «ЯрСпас»
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