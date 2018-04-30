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Это провал: в Рыбинске обвалился недавно отремонтированный тротуар
30 апреля 2018 21:49
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В Рыбинске в свежем асфальте образовались две большие дыры. Небольшой участок тротуара к дороге в конце улицы 9 Мая отремонтировали совсем недавно.
Участники группы «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте» высказывают свои предположения о причинах провала: слон проходил, мышь завелась, во всём кроты виноваты.
— Песочек вымыло, бывает, — написал к группе Алексей Мазулин. — Видимо работы какие-то проводились зимой, а сейчас грунт оттаял и провалился. Рано заасфальтировали. Обычно гравием закидывают, уплотняют и ждут прихода тепла.
Несколько дней назад в Рыбинске большой кусок асфальта провалился во дворе. А в Ярославле и вовсе на Пятёрке два дня подряд асфальт проваливался под мусоровозом.
Фото: «Подслушано в Рыбинске»/VK.com, Александр Романович «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
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