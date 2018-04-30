Это провал: в Рыбинске обвалился недавно отремонтированный тротуар

Жители обсуждают, что могло стать причиной того, что асфальт провалился

В Рыбинске в свежем асфальте образовались две большие дыры. Небольшой участок тротуара к дороге в конце улицы 9 Мая отремонтировали совсем недавно.

Участники группы «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте» высказывают свои предположения о причинах провала: слон проходил, мышь завелась, во всём кроты виноваты.

— Песочек вымыло, бывает, — написал к группе Алексей Мазулин. — Видимо работы какие-то проводились зимой, а сейчас грунт оттаял и провалился. Рано заасфальтировали. Обычно гравием закидывают, уплотняют и ждут прихода тепла.

В асфальте появились глубокие ямы

Несколько дней назад в Рыбинске большой кусок асфальта провалился во дворе. А в Ярославле и вовсе на Пятёрке два дня подряд асфальт проваливался под мусоровозом.