Мужчины плакали, вытаскивая щенков из помойки: крохотных малышей выбросили, как мусор

Для щенков нашли кормящую собаку

В Ярославской области женщина спасла семерых щенков, которых, словно мусор, выбросили в контейнер на помойке. От слепых малышей, которым всего была пара дней, пытался избавиться житель посёлка Некрасовское.

— Я пошла выбрасывать мусор, подходя к помойке на улице Мира возле дома № 4, услышала писк, — рассказала спасшая собак Любовь Кононова. — Он доносился со дна одного из мусорных контейнеров.

Девушка попыталась самостоятельно перевернуть его, но не смогла. Ей на помощь пришли несколько мужчин, проходивших мимо. Они опрокинули бак и со дна достали пакет со щенками.

— Я до этого никогда не видела, как мужчины плачут, — рассказывает Любовь. — Когда они старались как можно быстрее вытащить малышей из этой грязи и хлама, на глазах выступали скупые слёзы.

Все семеро чёрненьких малышей оказались живы и здоровы. Шесть мальчишек и одна девчонка. Любовь разослала по группам помощи бездомным животным в соцсетях мольбу о том, чтобы найти для малышей кормящую собаку.

— От них было не отойти, — рассказал Любовь. — Каждые два часа кормила из бутылочек, подкладывала им грелки. Достаточно быстро на объявление откликнулась женщина из Ярославля. У неё недавно собака ощенилась, но малыши оказались очень слабыми и все погибли.

Любовь отвезла щенков в частный дом к откликнувшейся женщине. Собака малышей приняла. С ней щенки останутся, пока не начнут кушать самостоятельно.

— Сейчас мы отвозим корм для кормящей собаки, — рассказала спасительница собак. — Мне очень многие люди помогли: присылали пелёнки, переводили деньги на прикорм, сейчас на них мы покупаем корм для кормящей собаки.

Для щенков скоро начнут искать хороших хозяев

Когда щенки подрастут, Любовь планирует забрать их к себе на дачу и начать искать для спасённых малышей хороших хозяев. Одного из щенков уже ждёт новая семья. Узнав о чудом спасённой семёрке, люди не устояли и решили забрать к себе одного мальчишку.

— Местные жители сказали, что видели в тот день у помойки мужчину с пакетом, — рассказала Любовь. — Говорят, что и представить не могли, что там могут быть щенки. У этого мужчины собака лайка. Щенки пока маленькие, сложно сказать, на какую породу они похожи, но те, кто занимается собаками, говорят, что вырастут среднего размера.

Хочется верить, что отзывчивых людей гораздо больше, чем тех, кто запросто может выбросить животное. Сейчас в Ярославле волонтёры бьются за еще одну собачью жизнь. В поле нашли сбитого автобусом пса.