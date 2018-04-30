В Ярославле в ДТП пострадали отец с дочерью

Машины столкнулись возле светофора

Сегодня около двенадцати часов на улице Большой Фёдоровской возле дома 45 произошло ДТП. На светофоре «Рено-Логан» въехал в «Ниссан-Икс-Трейл».

— В аварии пострадал 65-летний водитель «Рено» и его дочь, которая ехала на пассажирском сиденье, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Они получили незначительные травмы.

Сегодня днём в Рыбинске на пешеходном переходе произошло серьёзное ДТП. «Матиз» не пропусти двух девочек, переходивших дорогу, и сбил их.