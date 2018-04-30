|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Жительница Ярославской области приговорена к пожизненному заключению в Багдаде
30 апреля 2018 15:14
2 866 1
Суд Багдада приговорил жительницу Ярославской области Марину Коновалову и еще 18 россиянок к пожизненному заключению. Об этом сообщила чеченская правозащитница Хеда Саратова.
— Сегодня в Багдадском суде были судебные слушания, — написала Хеда Саратова на своей странице в «Фейсбуке». — 19 россиянок приговорили к пожизненному сроку. Все женщины с детьми маленькими. Эти женщины, по моему мнению, как одна стали жертвами собственных мужей и вербовщиков. Как жесток этот мир!
31-летняя жительница Любимского района вместе с пятью детьми попала в тюрьму Багдада. Марина уехала из России вместе с мужем в Ирак. В начале сентября на юге Мосула власти Ирака обнаружили лагерь с жёнами и детьми террористов ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). Среди обнаруженных людей оказалась Марина Коновалова, две её дочери и три сына. Женщину с детьми поместили в багдадскую тюрьму. Посольства стран вели переговоры о возможном возвращении россиянок и детей на родину.
Фото: Марина Коновалова/Ok.ru
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров