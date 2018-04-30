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Город

Жительница Ярославской области приговорена к пожизненному заключению в Багдаде

30 апреля 2018 15:14
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тюрьма, Ярославская область, Багдад

Суд Багдада приговорил жительницу Ярославской области Марину Коновалову и еще 18 россиянок к пожизненному заключению. Об этом сообщила чеченская правозащитница Хеда Саратова.

— Сегодня в Багдадском суде были судебные слушания, — написала Хеда Саратова на своей странице в «Фейсбуке». — 19 россиянок приговорили к пожизненному сроку. Все женщины с детьми маленькими. Эти женщины, по моему мнению, как одна стали жертвами собственных мужей и вербовщиков. Как жесток этот мир!

31-летняя жительница Любимского района вместе с пятью детьми попала в тюрьму Багдада. Марина уехала из России вместе с мужем в Ирак. В начале сентября на юге Мосула власти Ирака обнаружили лагерь с жёнами и детьми террористов ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). Среди обнаруженных людей оказалась Марина Коновалова, две её дочери и три сына. Женщину с детьми поместили в багдадскую тюрьму. Посольства стран вели переговоры о возможном возвращении россиянок и детей на родину.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Марина Коновалова/Ok.ru
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