На открытие мотосезона байкер попал в ДТП

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На площади возле речного вокзала собралось несколько сотен байкеров, чтобы открыть мотосезон.
В полдень колонна проехала по центральным улицам города и направилась в Углич, где прошли первые соревнования по мотокроссу.
Доехать без происшествий у колонны не получилось. Байкер не поделил дорогу с «Черри» и ГАЗом недалеко от завода «Луч» на Юго-Западной окружной. К счастью, байкер не пострадал.
— Он в порядке, — написал Илья Иванов в группе «Мото Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Стоял на повороте, «Чери» оттормозилось, в машину ГАЗ влетел, а она в мотоцикл.
Неделей раньше свой сезон открыли ярославские велосипедисты.
Фото: Любовь Серафименко/VK.com
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