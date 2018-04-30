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«Чужого нам не надо»: организаторы ярославской монстрации назвали тему шествия
30 апреля 2018 11:50
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Организаторы ярославской монстрации определились с главной темой шествия. Проблема ввоза в Ярославль московского мусора не обошла стороной и шутливую монстрацию. В этом году на она пройдёт под лозунгом «Нам чужого не надо». На плакате изображён инопланетный персонаж фильма «Чужой» и красным первомайским воздушным шариком.
Первомайская монстрация начнётся в 12 часов возле речного вокзала. Шествие пройдёт по нижнему ярусу Волжской набережной до фонтанов на Стрелке.
— Рисуйте весёлые плакаты и лозунги, которые не будут политическими, поскольку монстрация — это арт-событие, — рассказал один из организаторов монстрации Андрей Алексеев.
Поскольку в этом году у монстрации не будет музыкального сопровождения, то организаторы говорят, что будут только рады, если участники принесут с собой музыкальные инструменты и зададут ритм шествию.
Шествие согласовано с территориальной администрацией Кировского и Ленинского районов Ярославля. Организаторы ожидают около тысячи человек.
Монстрация пройдет в Ярославле в шестой раз. В прошлом году около двухсот ярославских монстрантов шли с лозунгом «Понаехали», а в 2016 году лозунгом монстрации был «Шалтай! Болтай!».
Первого мая в Ярославле пройдут две демонстрации. На улицу выйдут профсоюзу и коммунисты.
Фото: Александра Савельева, Монстрация в Ярославле/facebook.com
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