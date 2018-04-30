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В Ярославской области мужчина с сыном прячется от бывшей жены
30 апреля 2018 10:02
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Судебные приставы Переславля-Залесского нашли мужчину, который забрал и не возвращает сына бывшей жене.
Семья жила в Москве, мальчик ходил в садик, но после развода отец забрал ребёнка. Мама мальчика обратилась в суд. Суд обязал отца вернуть ребёнка бывшей супруге, но он вместе с сыном скрылся. По словам женщины бывший муж увёз мальчика в сторону Переславля.
Мужчину задержали переславские сотрудники ГИБДД и доставили к судебным приставам. На него составили несколько административных протоколов, взяли объяснения.
— Приставы получили информацию, что мальчик может находиться с бабушкой — матерью должника, — рассказали в управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — В квартире у бабушки мальчика не нашли. Мужчина категорически не хочет передавать ребенка бывшей жене.
От мужчины потребовали, чтобы он пришёл в отдел с ребёнком.
Сейчас мальчик находится в розыске. Всех, кто видел ребёнка или отца или знают о том, где они находятся, просят сообщить по телефонам: 8 (4852) 72-58-24, 32-17-78.
И в Ярославле родители устроили разборки, используя в них собственного ребёнка. Отец не раз забирал и прятал сына, который после развода остался жить с матерью.
Фото: УФССП по Ярославской области
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