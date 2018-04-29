Подруга ярославны, которую нашли с простреленной головой: «Я молюсь за неё»

У женщины есть муж и сын

В Ярославле произошло страшное и загадочное происшествие: во внедорожнике нашли женщину с простреленной головой. Сейчас 36-летняя ярославна в Соловьёвской больнице в тяжёлом состоянии.

— Я молюсь за её здоровье! Она прекрасный человек, — рассказала 76.ru подруга девушки.

Напомним, 36-летнюю женщину нашли 27 апреля. Известно, что у неё есть муж и сын. На страничке в соцсетях у Ирины (имя изменено. — Прим. ред.) много семейных фотографий, где она очень счастлива. Что произошло, сейчас выясняют следователи.