|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подруга ярославны, которую нашли с простреленной головой: «Я молюсь за неё»
29 апреля 2018 20:14
2 144 0
В Ярославле произошло страшное и загадочное происшествие: во внедорожнике нашли женщину с простреленной головой. Сейчас 36-летняя ярославна в Соловьёвской больнице в тяжёлом состоянии.
— Я молюсь за её здоровье! Она прекрасный человек, — рассказала 76.ru подруга девушки.
Напомним, 36-летнюю женщину нашли 27 апреля. Известно, что у неё есть муж и сын. На страничке в соцсетях у Ирины (имя изменено. — Прим. ред.) много семейных фотографий, где она очень счастлива. Что произошло, сейчас выясняют следователи.
Фото: Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
24 апреля
«Тренер»: страсти по футболу
Команда из Новороссийска ни за что не борется и нужна горстке энтузиастов. Тем не менее Столешников находит путь к сердцу как болельщиков, так и...
Сделали "Легенду номер 17"... далее
17 апреля
«Тихое место»: в тишине, да не в обиде
Кто скажет слово или звук — тот уже живой труп. Именно по такому принципу приходится влачить свое существование человечеству в недалеком будущем...
Да, фильм интересный,... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров